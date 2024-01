$!“Debería darles vergüenza”: Andrea Echeverri desató polémica en X y fans salieron a defenderla

La gente aún no comprende que la belleza es subjetiva y no debe regirse por estándares impuestos. Los comentarios resaltaron la autenticidad y el compromiso de Andrea Echeverri, su influencia en la conciencia ambiental y la importancia de ir más allá de la apariencia física para valorar a las mujeres. Mensajes como “Andrea Echeverri siempre ha desafiado los cánones de belleza” y “Su aporte cultural y artístico no tiene comparación” inundaron el feed de X, destacando la diversidad y la importancia de no comparar ni menospreciar a ninguna mujer por su apariencia, cuerpo o talento.

