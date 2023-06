El actor Emmanuel Esparza se estrena como “villano” en Romina Poderosa

Si bien casi siempre Emmanuel Esparza ha sido el protagonista de las historias, con roles generalmente muy blancos, donde es el “bueno” de la trama. Ahora en Romina Poderosa, la telenovela que Caracol estrenó este miércoles 31 de mayo, asume un papel secundario con un personaje que de entrada aparece como el antagonista de la historia.

Interpreta a Sergio Vélez un millonario, padre de las protagonistas de la serie. En esta también están los paisas Juanita Molina y David Palacio. Esparza, que vive entre España y Colombia, agradece la oportunidad que tuvo de personificar a Sergio Vélez, porque le dio el chance de hacer otros proyectos paralelos, como cine y teatro.

Este es su cuarto dramatizado con Caracol, canal con el que ha hecho Mentiras perfectas, Fugitivos, luego La Reina de Indias, El Conquistador y ahora Romina Poderosa, mientras que para RCN hizo Sala de urgencias. En entrevista, Emmanuel habló de su actualidad y su trabajo.

¿De entrada su personaje pinta como el villano, como le fue de “malo” en la historia?

“Es superinteresante cuando a un actor, como en mi caso, con el perfil de los personajes que suelo hacer, me ofrecen un personaje como este, me parece muy lindo que la gente al principio pueda ver a un Emmanuel haciendo de villano, aunque les adelanto, sin contar el final, que a partir del capítulo 3 la historia de Virginia (Zharick León) y Sergio les va a volar la cabeza y nadie se imagina como va a acabar esto”.

¿Qué tan atractivo resulta interpretar ese tipo de roles?

“Muchísimo, además para mí este año era muy importante tener un personaje que me cae a la medida por la incidencia que tiene, por lo bonito que es de interpretar, porque es muy complejo y por acompañar a Juanita (Molina), una protagonista tan importante, pero que a la vez me permitió rodar la película de cine que quería hacer, Qué corre por tus venas, y hacer la obra de teatro Art, con Diego Trujillo y John Alex Toro.

Normalmente, cuando estoy protagonizando un personaje ese proyecto me copa totalmente, no solamente el tiempo profesional sino el personal, en cambio ahora tengo más espacio para otras cosas. Así que cuando llegue el siguiente proyecto como protagonista, que seguro llegará, lo disfrutaré muchísimo, pero este año ha sido espectacular. Me gustaría hacer más personajes secundarios y poder hacer más teatro y cine, sería un sueño”.

¿En Romina Poderosa hay una comunión entre actores jóvenes y veteranos, cómo fue esa experiencia?

“La productora se ha preocupado de tener un elenco muy balanceado, con actores con mucho talento, incluso los jóvenes apuntan hacia cosas grandes. Lo que va a pasar con Juanita (Molina) va a ser algo alucinante, la van a ver protagonizando las siguientes series en Colombia, lo tengo clarísimo. He podido trabajar mano a mano con ella y lo tengo muy claro”.

¿Qué tal estar en una historia tan urbana, de tanta acción?

“Para mi son superimportantes este tipo de producciones para competir con esas series internacionales, para mí es un orgullo y los colombianos se tienen que sentir orgullosos de que se cuenten historias de barrio y con ese tono de calidad”.

¿Tras esta producción regresa a España, se queda en Colombia...?

“Mi hija es la que manda, cuando estoy en España, como hice el año pasado, protagonizando una serie cada mes cogía un avión para visitarla, me gasté el sueldo en aviones.

Me gusta trabajar allá porque las series que se hacen son alucinantes, entonces estoy siempre mirando tanto el mercado español y el colombiano, porque para mí trabajar en España y en Colombia es el objetivo principal, siempre tuve el objetivo de estar en los dos mercados”.