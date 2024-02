El regaño que se llevó Cristina Hurtado por error al aire en La Casa de los Famosos

Las equivocaciones en vivo

¿Qué pasó con Cristina Hurtado en La Casa de los Famosos?

En un video compartido en redes sociales, se pudo observar a Cristina Hurtado desempeñando sus labores como presentadora del proyecto. En el clip, quedó al descubierto mientras discutía un detalle relacionado con el sonido en el set. A pesar de la distracción, la famosa demostró profesionalismo al mantener su enfoque en el siguiente segmento.

Durante las imágenes del pasado lunes 12 de febrero, los televidentes y seguidores notaron un contenido que salió a la luz, el cual no se emitió por televisión, pero sí estuvo disponible en la plataforma VIX, donde se presenta el formato durante las 24 horas del día.

Mientras la emisión de RCN se fue de corte a comerciales, Cristina Hurtado aprovechó para hablar con su equipo y solicitar un favor relacionado con el sonido. Mientras recibía ayuda de una asistente de maquillaje para hacer retoques y lucir impecable en el regreso al aire, la celebridad entabló una conversación que terminó siendo pública.

Aunque no fue captado por las cámaras de televisión, los usuarios de la plataforma digital lograron observar cómo el micrófono quedó abierto y la ex protagonista mencionaba que se estaba escuchando a sí misma, expresando su deseo de que eso no ocurriera durante la transmisión.

“Te escucho, pero me escucho a mí misma... Sí... ¿Hola? Sí, me escucho. Dale, lo manejamos pero por favor al aire no, que no me escuche. Dale”, decía la presentadora.

Con su acento paisa bien marcado y un tono enérgico, Carmelo, el presentador digital se apoderó del set de "La Casa de los Famosos - Colombia" para expresar el malestar y la frustración causados por la gran cantidad de comentarios negativos y memes sobre los contratiempos que ocurrieron durante el estreno del concurso.

“¡A ustedes dos eran a las que andaba buscado! ¿Qué fue eso de ayer por Dios? Casi me hacen dar un patatús prácticamente. Es que no doy abastando respondiendo tanta queja y reclamo”, aseguró Carmelo con su voz característica.

“Primero que los participantes no podían entrar, luego que la una estaba muteada y por si fuera poco la otra tomando agua delante de la gente, eso no tiene presentación por Dios”, agregó el personaje de la serie Rigo que acompaña la transmisión de La Casa de los Famosos.