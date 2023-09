El héroe de los colombianos orquestó un emotivo instante. Radamel Falcao celebró a Carlos Vives con inspirador discurso acerca de la experiencia de ser colombiano en tierras extranjeras. El deportista y el músico compartieron un emotivo abrazo, a través del cual evidenciaron la profunda admiración que albergan el uno por el otro.

El 13 de septiembre de 2023, Carlos Vives y Radamel Falcao, reconocidos como buenos amigos, fueron figuras destacadas en un conversatorio celebrado en Madrid, España. En un punto cúlmine de la charla, Falcao agarró el micrófono para honrar a Vives con unas palabras. A través de un discurso inspirador, ‘El Tigre’ subrayó el rol significativo que Carlos Vives jugó al ayudarle a comprender su responsabilidad como embajador de Colombia en el extranjero.

‘Falca’ inició expresando que siempre ha sentido un profundo orgullo hacia Carlos Vives.

“Yo, como extranjero, me sentí orgulloso de lo que estabas haciendo. Fuiste el que nos marcó el camino. Nos enseñaste a representar a nuestro país en el exterior”, Radamel Falcao

“Eso fue lo que yo aprendí desde muy chiquito, a ser un representante de mi país en donde me toque. Así me ha tocado toda la vida porque he vivido más afuera que en nuestra Colombia”, Radamel Falcao.

