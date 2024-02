"¿Eres gay?"Jhonny Rivera aclaró las dudas sobre su orientación sexual

En su cuenta oficial de Instagram, suma aproximadamente 3,4 millones de seguidores y suele realizar frecuentemente la dinámica de preguntas y respuestas. Recientemente, un internauta decidió cuestionar la sexualidad del artista y le preguntó directamente si era gay.

El cantante respondió sin vacilaciones a la inquietud afirmando que no era gay y sugiriendo que quizás la persona que formuló la pregunta no estaba al tanto de su presencia en las redes sociales o en los medios de comunicación.

“Esta era la pregunta más desesperante que yo tenía antes de que se hiciera pública la relación con Jenny, y no había vuelto a salir pero seguro esta persona no ve redes o no sé, pero no, no soy gay”, indicó el cantante de música popular.