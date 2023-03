$!Esta es la multa que le tocó pagar a la ‘Epa Colombia’ en Cali

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’, es una empresaria e influenciadora que da mucho de que hablar.

Por lo general, la joven suele llamar la atención no solo por la venta de queratinas. Sino también por polémicos temas en donde entra a tomar protagonismo el aspecto legal.

Según las declaraciones que dio ‘Epa Colombia’, en esta oportunidad no fue de su agrado recibir el recibo de pago porque la situación sucedió hace tiempo.

Vea esto: ¡Triste noticia! Murió la mamá del cantante vallenato Peter Manjarrés

Cabe recalcar que esta influenciadora estuvo en el ojo del huracán luego de que se grabó dañando una estación de TransMilenio. Pese a los estragos de orden público, salió librada, aunque tuvo que retribuirse económicamente, incluso el caso continuó siendo investigado.

No obstante, todo parece indicar que la mujer nuevamente no acató las normas sociales. Debido a que la multaron mientras estuvo dando una conferencia en la capital del Valle del Cauca.

‘Epa Colombia’ contó lo sucedido e inició dando el siguiente contexto: “Hace un tiempo me fui para Cali para ayudarle a un distribuidor que me compra mucho. (...) La pasé muy chimba en Cali. Y de venida, venía muy tarde para el avión, me tocó (buscar) una moto, un amigo me llevó en la moto”, explicó.