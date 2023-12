Lo que para los seguidores de la icónica banda es un gran sueño, empieza a hacerse realidad. IMAX y Pathé Live, en colaboración con Mercury Studios y Queen Films han anunciado que, por primera vez, una de las bandas más importantes del mundo actuará en las pantallas de cine más grandes con el estreno mundial de “Queen Rock Montreal”, a partir del 18 de enero de 2024.

En este emocionante concierto en directo, grabado en 1981, vemos a Queen como nunca se había visto antes, en una espectacular experiencia de concierto inmersiva, en primera línea. Por primera vez remasterizado digitalmente en la calidad de imagen y sonido, el film incluye sonido surround de 12 canales, imágenes de calidad inigualable y la geometría del cine personalizada de Imax.

Este concierto, convertido en un clásico, muestra a unos músicos de talento en total cohesión, aunque sin dejar de mostrar sus calidades artísticas individuales, en la época anterior al álbum.

La invitación es a descubrir lo mejor del rock n’roll con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en el escenario, en su histórico y apasionante concierto, que incluye grandes éxitos como «We will rock you», «Somebody to love», «Under pressure», «Bohemian rhapsody», «Another one bites the dust», «We are the champions» y otros temas de su famoso álbum The Game, como «Dragon attack», «Play the game» y muchos más. Los productores ejecutivos son Geoff Kempin y Alice Webb, de Mercury Studios, y Jim Beach y Matilda Beach, de Queen Films. (Lea aquí: Carlos Vives lanzó una nueva edición de su álbum ‘La Provincia’)

“Creo que entonces no éramos muy conscientes, pero este documental conservará para siempre una de las giras más apoteósicas de la carrera musical de Queen en su época de más éxito. El director puso el foco en Freddie, por lo que estas imágenes íntimas son, probablemente, las más valiosas jamás tomadas del Sr. Mercury en su mejor momento”, afirma Brian May. Mientras que Roger Taylor añade, “Disfruten. ¡Éramos jóvenes!”

“Queen Rock Montreal” se estrenará en 450 salas de todo el mundo con tecnología Imax, durante cuatro días, a partir del 18 de enero. Algunos de los países que participan en esta proyección son: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Sudáfrica, Australia, Brasil, y México.

La cinta capta un momento decisivo de la historia de la banda. Queen volvió por cuarta vez al Montreal Forum, estadio con capacidad para 18 000 personas, donde se grabó este concierto, en noviembre de 1981. Tras una ausencia de 15 meses, la banda ya se había convertido en la más importante del mundo. Impulsados por el lanzamiento del álbum The Game, de su single de éxito «Under Pressure», y de su gran gira, Queen dominaba en ese momento los escenarios de las ciudades más importantes de todo el mundo.