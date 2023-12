Fuerte respuesta de Jessi Uribe: "Gracias a los que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por televisión"

Jessi Uribe no se había pronunciado sobre el caos vial de Bucaramanga. Pero este jueves compartió en sus redes sociales un video con la multitud y con el siguiente mensaje:

"Se me cumplió lo que soñé, Bucaramanga bailó cumbia. Gracias a los que me acompañaron a esta hermosa noche que quedará en la historia de nuestra ciudad, cumbia para el mundo, sueño con que seamos reconocidos como la ciudad capital de la cumbia. Y los demás que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por TV , llórelas menor y báilalas lo logramos". Sostuvo el artista.