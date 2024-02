Heidi Klum: esta es la experiencia íntima más desagradable que ha tenido con un hombre

“Mira mi pasado, no tengo un tipo, he estado con alguien calvo, muy viejo, pelo largo, flaco... sus personalidades han sido también muy, muy diferentes. Al final del día, lo que quieres es alguien con quien te sientas cómodo, alguien que te haga sentir genial”, contó.

La asquerosa anécdota

El sexo con su esposo

Afirmó que, aunque en ese instante le pareció divertido, finalmente no llegó a tener relaciones sexuales con ese hombre en particular. Sin embargo, mantiene una vida íntima activa con su esposo, quien es 16 años más joven que ella, y describió sus encuentros como "interminables, ardientes y salvajes".

"He probado muchas salchichas diferentes en mi vida, pero terminé con una alemana. Las salchichas alemanas, ¿qué puedo decir?", añadió, asegurando que lo único que necesitaba para excitarse era mirar a su esposo.

No descarta el uso de juguetes sexuales y afirmó que su favorito es The Wand, un vibrador que le ayuda a prolongar sus sesiones eróticas.

"Creo que es más fácil para la mujer que para el hombre durar horas; la cuestión es que el hombre tenga mucha resistencia. Porque los hombres suelen ser los que no pueden aguantar tanto tiempo. Quizás porque hay que bombear mucha sangre en un lugar determinado, por lo que siento que algunos no pueden hacerlo. Así que la clave es que no tengan esa primera... reacción para que pueda durar más. Pero muchos hombres no pueden hacer eso. Mi marido puede", dejó claro.

Además, reveló haber tenido encuentros íntimos en un avión privado y en el mar. Lo que aún desconocemos es la reacción de su pareja ante tanta sinceridad acerca de su vida privada. Entre los oyentes del podcast, algunos elogiaron la naturalidad con la que aborda estos temas, mientras que otros plantearon la pregunta de cómo se sentirían si fuera su esposo quien proporcionara tantos detalles sobre su intimidad sexual.