$!Impresionante: así lucía Karen Sevillano antes de sus cirugías plásticas

Efectivamente, una de las participantes más destacadas y controvertidas de La Casa de los Famosos Colombia es Karen Sevillano. Ha protagonizado diversos enfrentamientos con sus compañeros, especialmente con Martha Isabel Bolaños, con quien recientemente tuvo un altercado intenso. En esta disputa, ambas expusieron abiertamente las cosas que no les gustan mutuamente.

“Mi gente, la plata se hizo para gastar y, como es mi plata, yo veo en que me la gastaré (...) Yo no soy mentirosa ni, mucho menos, morronga. El día que me vuelva a operar, ustedes serán los primeros en enterarse, eso sí, se los prometo”, expresó en su momento la influenciadora.

Es relevante señalar que Karen Sevillano no ha tenido ningún reparo en abordar el tema de sus intervenciones quirúrgicas a través de sus redes sociales. En este espacio, interactúa de manera constante con sus seguidores sin reservas.