Luego de haberse elegido a la nueva Miss Universe Colombia, se han conocido en redes varios videos de las candidatas durante la gala de coronación, uno de ellos bastante peculiar, en el que aparece desfilando la señorita Medellín, pero no llamó la atención por su pasarela, sino por la narración que le hizo la creadora de contenido Karen Sevillano.

En el video que es tendencia en la red social X (antes Twitter), se le escucha decir a Karen: “Ese vestido transparente, la Medellín me lo presta porque me lo presta, ay me encanta, la Medellín está arrecha, está que arde, está putica”, inició diciendo mientras la candidata hacía su aparición en vestido de gala.