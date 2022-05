J Balvin lanzará en septiembre una app de bienestar, para ayudar a la salud mental

En entrevista con la periodista Ellie Austin, el cantante confesó que nunca pensó que sufriría de problemas de salud mental y que es afortunado de poder contar con el tratamiento adecuado para equilibrar su química cerebral. De ahí que haya decidido compartir su experiencia, para visibilizar que cualquiera puede encontrarse en esta situación, y que haya tenido la idea de desarrollar esta herramienta tecnológica, para facilitar el acceso a atención para quienes no tienen sus mismos privilegios.

El artista se ha dado cuenta desde su experiencia, que la salud mental no es una cuestión de estrato socioeconómico y que cualquiera, desde los más ricos del mundo, hasta las personas en los barrios más pobres de Latinoamérica, pueden tener problemas de depresión y ansiedad, entre otros. Además, en las comunidades latinas, las conversaciones alrededor de la salud mental se encuentran estigmatizadas por los prejuicios culturales alrededor de ella.

En la entrevista, también se refirió a las críticas que se le han hecho por no haberse referido a la situación de orden público en Colombia durante el paro nacional y a su reciente paternidad. Con respecto al primer tema, afirmó que hablara o no, siempre habría personas que desaprobarían su forma de actuar y que hace falta estar más informado antes de dejarse llevar por el ruido del entorno, y sobre el segundo, dijo que no quiere transmitirle a su hijo los mismos miedos que él tiene.