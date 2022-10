Se trata de ‘Una chica común’, que ya arrancó grabaciones con la ganadora del Latin Grammy en el papel principal, en el rol de Alana, una estrella pop que busca refugio en Brasil.

Junto a Juliana Velásquez se encuentran actores como João Gabriel Marinho como ‘Arthur’, y Esteban Velásquez como ‘Nico’.

‘Una chica común’ sigue la historia de la estrella pop latina, Alana, quien, cansada de no tener su vida bajo control, huye a una pequeña ciudad del interior de Brasil, donde vive Roberto, su padre. Para aprovechar el anonimato por primera vez en años, la cantante crea un personaje falso. Ahora es Drica, una chica común, que sueña con hacer... ¡nada! Salvo que, en esta experiencia, no esperaba enamorarse y tener que sobrellevar las consecuencias que su mentira pueda ocasionar.

Con estreno previsto para 2023 en Disney+, ‘Una chica común’ contará con canciones originales y covers de grandes éxitos interpretados por el elenco, como ‘High Life’ (Nelly Furtado), ‘I Can See Clearly Now’ (Jimmy Cliff), ‘Love Is In The Air’ (John Paul Young), ‘Despacito’ (Luis Fonsi), ‘O Sol’ (Jota Quest), entre otros.

Dirigida por Juliana Vonlanten y Allan Deberton, y realizada por Cinefilm, el elenco lo completan Isabela Souza (BIA), Eike Duarte (Juacas), Esteban Velásquez (Soy Luna, BIA), Alexia Dechamps, Tuca Andrada y Rodrigo Frampton.