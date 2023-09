- "HEY": Como consecuencia del éxito de la anterior, el artista inició 20 años de prolífica colaboración con Ramón Arcusa de la que surgieron otros éxitos como "Quijote". Aquí, rinde homenaje al que él mismo se refirió como el perro de su vida, toda una declaración de amor y amistad a un compañero y amigo incondicional.

- "DE NIÑA A MUJER": También participó Arcusa en la creación de este tema que, desde su portada y con su letra, deja pocos resquicios a la interpretación. Iglesias la escribió para su hija mayor, Chabeli, cuando esta apenas entraba en la adolescencia, atenazado en parte por el rápido paso del tiempo y las largas ausencias lejos de su familia a causa de sus giras.

- "TO ALL THE GIRLS I'VE LOVED BEFORE": El siguiente paso en el despegue de su carrera mundial fue el salto al inglés de la mano de grandes estrellas de la música estadounidense como Diana Ross en "All of you" y esta, la que unió al playboy de Julio Iglesias con el cowboy Willie Nelson, recordaría su autor, Albert Hammond.

- "LO MEJOR DE TU VIDA": Iglesias trabajó junto a los mejores compositores y en esa lista no podía faltar Manuel Alejandro, al que conoció en los 70 tras quedarse hechizado por "Manuela" interpretada por otro artista y grabada después por él mismo. Este nuevo cruce de talentos estableció un récord de 13 semanas consecutivas al frente de la lista de sencillos "Hot Latin" en EE.UU.