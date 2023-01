Según St. Jhon, ha estado buscando a Kanye West para entregarle unos documentos, pero, no solo no ha podido contactar con él por varias semanas, sino que recuerda que la sus últimas veces que hablaron, West presentaba actitudes violentas y hostiles. Además, comenta que el rapero lleva varias semanas, también, sin pagar sus cuentas.

Bajo las polémicas en las que Kanye West se involucra, recientemente, su exmánager St. Jhon ha manifestado que, a pesar de varios intentos, no ha podido contactar con el rapero desde hace varias semanas. Estas declaraciones, dadas en el medio Radar Online, fueron acompañadas por el motivo de que St. Jhon lo esté buscando.

La desaparición de West también ha sido reportada por otros medios. Además, presuntamente, los exabogados del rapero, quienes también cortaron relación con él por sus polémicas, comentan que tampoco conocen su paradero.

Kanye West dio declaraciones en vivo que molestaron a la comunidad judía, que históricamente ha sufrido rechazo, odio y actos de violencia por sus creencias.

En el programa de televisión Infowars, medio de ultraderecha, Kanye West negó que el holocausto hubiera ocurrido y mencionó que de todas las personas que ha conocido, Hitler era uno de “los tipos más cool”. Además, comentó que es un gran admirador del dictador alemán.

“De este tipo que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico, no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones... Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler”, finalizó West