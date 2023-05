Karol G es portada de la reconocida revista estadounidense de moda ‘”Elle”

Seguidamente, citaron lo que fueron las palabras de la cantante. “Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo”, dice sobre el proyecto, que se inspiró en su experiencia con la angustia y la fama.

También, expresó que “Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí mismo, no en otra persona... Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”.

Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma”.

Finalmente, la portada de la revista para el mes de junio/julio reveló el papel que jugaron sus padres dentro del proceso. “Fue un desafío seguir creyendo en mí mismo. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzado y abandonado todo”, manifestó.