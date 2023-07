“Yo Me Llamo”, el programa de Caracol Televisión, inicia su nueva temporada esta semana. “Este es un formato robusto que tiene muchas cosas buenas. Es una mezcla muy balanceada entre el talento y el humor. Para nuestra fortuna y porque mi Dios es muy grande, en “Yo Me Llamo” sigue apareciendo mucha gente cada vez con más talento”, afirma Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol TV.

Con el apoyo de los maestros de la Escuela de “Yo Me Llamo”, los artistas le darán vida a su ídolo y dejarán ver si están preparados para ser el doble perfecto. César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, junto a ‘Su Majestad Sinfoni’, la nueva jurado, serán los encargados de aprobar a quienes merecen estar en el templo de la imitación. “Este año fue impresionante y no lo podemos creer. El equipo de producción hace una búsqueda importante, más de 6.000 personas enviaron sus videos e hicieron todo el trabajo para llegar al escenario, 300 llegaron muy bien preparados. Esta es una temporada en la que yo me he quedado sin palabras”, cuenta el maestro César Escola, quien por quinta vez es jurado del programa.

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira y Medellín fueron las ciudades hasta donde llegó “Yo Me Llamo” para buscar a los personajes más parecidos a su artista favorito. Una de las sorpresas de esta nueva temporada, es el regreso, como jurado, de uno de los artistas más importantes del género popular, Pipe Bueno.