Con una gracia sin igual y una actitud arrolladora, Margalida Castro nos brinda un espacio en medio del lanzamiento de la novela “Tía Alison”. Buscando un lugar en el que ella dice “se pueda sentir más cómoda”, Margalida me invita a sentar, no sin antes advertirme, que “ya no quiere que hablemos de lo mismo que me preguntan siempre, todo eso de mi vida lo encuentra en internet”, afirma la santandereana.

¿Qué significa para usted actuar luego de casi 60 años de carrera actoral? Para mí no es un reto, para mí es una terapia, así sea drama o sea comedia. Yo tengo la fortuna de ser muy versátil. He trabajado en infinidad de telenovelas, de series y para mí todo es una alegría infinita.

¿Cuál ha sido el mayor regalo que le ha dado la actuación? Compartir con la gente. Yo considero que nuestro trabajo de actores es ser como terapeutas emocionales porque por ejemplo, con Paquita Gallego, yo era la ‘tía Chavela’, a mí me llevaron a todas partes del mundo donde se estrenó la novela. Un día en Chile, una niña vendedora de un almacén de ropa para bebés me dijo señora, yo estoy viva por usted, hace tres meses murió mi bebecito de tres meses por muerte súbita de cuna y si no me morí, ni me suicidé, fue por la fuerza y el coraje que usted me transmitía, porque usted se quedó con Paquita después de todo. Fue muy impresionante, lloramos abrazadas.