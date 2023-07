$!¿Qué hacer si su hijo o estudiante tiene déficit de atención e hiperactividad?

Quizás tiene en clase o en casa, un niño con conductas de hiperactividad o déficit de atención. ¿Pero cómo identificar realmente el diagnóstico y no errar en el desconocimiento del tema? El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDHA, comúnmente se diagnóstica por especialistas, utilizando un cuestionario de 18 preguntas del DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), el cual evalúa los síntomas y se le aplica a los pacientes cuando son adultos o una versión adaptada a los padres de los niños que posiblemente presentan este trastorno.

“Es importante mencionar que más allá de la hiperactividad e impulsividad, por falta de atención, las personas que padecen TDHA también pueden presentar alteraciones en el estado de ánimo, la ansiedad, la conducta, el aprendizaje y en algunos casos, trastornos de uso de sustancias psicoactivas”, afirma Mario Alberto Rosero, doctor en Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

El experto dice que algunos de los niños que presentan TDHA pueden tener bajo rendimiento académico, rechazo de pares, y lesiones debido a accidentes. “Estos eventos pueden ser los primeros indicadores para que los padres y profesores estén atentos y remitan a consulta con un especialista”, dice.

De ahí que esta condición debe verse como una forma para valorar la diversidad humana y como una oportunidad para desarrollar el potencial de quienes son diagnosticados. “Esta identificación debe realizarse desde profesionales expertos, teniendo en cuenta factores como estilos de aprendizaje, modelos educativos en el marco de los desafíos de la sociedad actual y factores familiares, entre otros aspectos dado que pueden generar alertas o diagnósticos precipitados y/o erróneos”, afirma Diego Moreno, psicólogo del Programa Enlaces de Compensar.

Los expertos aseguran que en el caso del área académica, los docentes están en una posición privilegiada para detectar el TDHA en los estudiantes, ya que son evidentes los comportamientos en el ambiente escolar. “El maestro e institución educativa debe involucrarse para que los padres conozcan la condición en sus hijos y tomen las medidas adecuadas para el manejo que se requiere. Es fundamental evitar el sobrediagnóstico que se está dando en muchas situaciones para”, expresa Yaneth Plata, coordinadora de estudio de apoyo del Colegio Panamericano de Bucaramanga.