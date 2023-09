Desde el lanzamiento de la canción en enero, Casio ha experimentado un aumento significativo en las ventas. La alusión que Shakira hizo a su ex pareja, Gerard Piqué, se tradujo en un importante flujo de ingresos para la marca de relojes, que sigue innovando y satisfaciendo la demanda tanto en tiendas físicas como en línea. De hecho, las finanzas de la empresa han visto un considerable incremento.

Aunque inicialmente no se conocía el verdadero impacto de la frase que cobró notoriedad en la Session 53 de Bizarrap, Toyotaro Hiraishi, el director general de Casio en Latinoamérica, destacó el auge positivo que la marca experimentó tras la mención en la canción de Shakira, que tenía por objeto criticar a su ex pareja. El comentario fue hecho con el fin de evitar cualquier conflicto legal con el ex deportista.

Durante una entrevista con La República, Hiraishi enfatizó que, lejos de dañarla, la frase “despectiva” en la canción catapultó las ganancias de la marca a nivel global, registrando hasta un incremento triplicado en las ventas en algunos países, según informó.