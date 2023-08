¿Le llegó el karma a Luisa W? Ella es la mujer que podría romper su relación con Pipe Bueno

El cantante de música popular Pipe Bueno fue sorprendido en un video cantándole a cierta participante de Masterchef que, además, no es nada menos que su ex, quien lo dejó en el pasado por ser infiel. Por eso mucho les advierten a Luisa W que no debe ser como la exesposa de Jessi Uribe, Sandra Barrios, y que debe tener cuidado de esta actriz que puede romper su relación con el cantante.