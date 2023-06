Con un video en Instagram, en el que la influencer se vestía y mostraba su outfit del día, una falda short de color negra, una blusa corta básica de color blanca, una chaqueta corta y unas botas largas negras; Luisa Fernanda W activó las alarmas mientras enviaba un reflexivo mensaje a la sociedad y las exigencias que hacen a las mujeres.

“Me siento agotada y no es por nada, pero a las mujeres a veces se nos exigen demasiado; que tenemos que ser bonitas, exitosas y un montón de cosas que nos exige la sociedad, por ejemplo, en mi caso, que ahora soy madre, que me tengo que vestir de cierta manera, que le debo dar ejemplo a mis hijos”, dijo Luisa Fernanda.

Su crítica fue directo a quienes la señalan y le dice como debe vestir por ser mamá, de hecho la influencer ya ha realizado varios videos con sátira en los que le piden un atuendo para una ocasión y ella lo recrea vistiéndose como seguramente nadie espera que salga vestida. Sin embargo, en el mismo video señaló que desde hace un tiempo ya no pone demasiada atención a las exigencias de la sociedad y que de esa manera le va mucho mejor y aprende mucho más sobre sí misma.

Pero el video que en esta ocasión hizo la influencer se vio muy ligado a otro mensaje en el que anunció que llegó el momento de desconectarse, pues tendrá una ausencia en redes sociales debido a un nuevo proyecto que la mantendrá alejada de las redes sociales y del país por tiempo indefinido.

De acuerdo con las declaraciones que dio en el clip, en poco tiempo emprenderá un viaje que le genera mucha expectativa y este hará que se ausente de las redes sociales durante un tiempo indefinido. “Yo soy súper activa en redes sociales, no solo porque es mi trabajo, sino porque es mi hobbie... pero bueno”, inició la influenciadora.

“En este momento voy a iniciar un proyecto que jamás me imaginé ser parte de algo así, he estado en proyectos similares pero no así. Pronto se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando”, argumentó Luisa Fernanda W.

Asimismo, la influenciadora comentó: “les voy a confesar, al principio no veía esto como una visión de mi vida. Ya que laboralmente estaba más concentrada en mis empresas y mis proyectos aparte de las redes sociales. Les quiero dejar este video porque no sé cuánto voy a durar fuera de redes sociales”

“Fue algo que Dios y la vida me puso en el camino. Soy una persona muy aventurera que le encanta aprender y vivir nuevas experiencias. Voy en camino a vivir esta aventura”, enfatizó.

“Probablemente me voy a desaparecer de redes sociales, tres días, una semana, un mes... lo que sea y todo depende de cómo me vaya en este proyecto. Deséenme toda la suerte del mundo, voy con toda y con la mejor energía ya actitud. Les quiero dejar este video porque no se cuánto voy a durar fuera de redes sociales”, afirmó.

Algunos señalaron que podría tratarse de La Casa de los Famosos México, que se estrenó el domingo, 4 de junio, a las 8:30 p. m. (hora México), por el canal de ‘Las Estrellas’. “Puede ser que vaya a ese programa porque estará desconectada y además no sabe durante cuánto tiempo estará”, dijo una internauta.