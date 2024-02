Luisa Fernanda W recibe duras críticas por su cuerpo: “cálmense un poquito”

Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas en Colombia, comenzó con contenido sobre maquillaje y poco a poco se transformó en una de las voces más influyentes en redes sociales.

A lo largo de los años en los que Luisa Fernanda ha evolucionado en su contenido, en su estilo de vida y de vestir, además, de compartir momentos íntimos de la crianza de sus hijos. Recientemente, la influencer ha sido blanco de críticas por la transformación de su cuerpo, después de haber dado a luz a su segundo hijo.

Luisa, que usa prendas elegantes y amplias que solo resaltan una parte de su cuerpo, lució un vestido negro pegado en el cumpleaños de su prometido y desató comentarios de todo tipo, en especial los negativos sobre su físico y peso.

“Está pasada del peso...”, “Se ve gruesita, se ve bonita así”; “Luisa se le ve pancita de baby”, fueron alguno de los comentarios que recibió.

Pero Luisa Fernanda W no se quedó en callada y se defendió en las historias de su cuenta de Instagram: “Yo me miro todos los días al espejo, así que sé perfectamente cómo me veo, qué pereza estar leyendo últimamente tantos mensajes sobre mi cuerpo, cálmense un poquito”.