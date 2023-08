Marylin Patiño abre su corazón sobre una trágica pérdida de su pasado: “a él lo torturaron”

La artista ha abierto su corazón sobre la trágica experiencia, revelando que su padre desapareció en el pasado y que desde entonces no ha tenido ninguna información sobre su paradero. Esta dolorosa incertidumbre ha sumido a Marylin en una tristeza abrumadora, marcando un punto de inflexión en su vida.

De acuerdo con la emotiva conversación, Marylin Patiño ha compartido que su padre habría sido víctima de una tragedia aún más horrenda: “Aparece como desaparecido, pero a él lo mataron, lo torturaron y nadie lo enterró porque lo lanzaron a una fosa común, es lo que me dicen, lo que dice mi familia”, relató la artista. Esta revelación ha conmovido a sus seguidores y al público en general, mostrando la valentía de Marylin al confrontar el pasado y compartir su historia.

Aunque el personaje de Patiño en ‘Los Reyes’ no ostentaba un papel principal, tenía una presencia constante a lo largo de la trama, con secuencias importantes y una historia propia que se desarrollaba a lo largo de la telenovela.

Sin embargo, Patiño reveló que su partida se debió a una serie de tratos negativos que experimentó por parte de una asistente de dirección y un coordinador de piso en el set. La actriz describió cómo la asistente de dirección la sometía a un trato poco amable, mientras que el coordinador de piso llegaba incluso a gritarle. En un momento, este último llegó a alzar la voz tan cerca de su oído que la dejó “rechinando”, según confesó.

La paciencia de Patiño se mantuvo a prueba durante un tiempo, soportando estos comportamientos hasta que decidió que no toleraría más abusos. “Me empecé a sentir agredida y renuncié al personaje. Era un trato muy déspota, displicente. Entonces un día me paré y les dije a todos: ‘Si ustedes tratan a los extras como me tratan a mí, creo que nunca voy a ser extra’”, relató Patiño con franqueza.