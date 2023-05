“Me cansé de guardar silencio”: Andrea Guerrero no aguantó más y explotó en redes

Seguidamente, la periodista deportiva agregó otro comentario para aclarar la situación con quienes la siguen en su cuenta de Twitter. En ese sentido, dijo que en este tipo de plataformas esta clase de insultos son comunes. “Es que de verdad me aburre que ya las agresiones digitales se vuelven paisaje. Saludos y gracias”, destacó.

Sin embargo, el supuesto seguidor reapareció para arremeter una vez más contra la presentadora de televisión. “¿Sabes que deberías aplaudir? A tus amigos y suegros paramilitares en Cúcuta, la mayoría presos. A ellos, que tanto dinero te han dado. Saludos. Y salud”, comentó el hombre.

Ante este insulto, Andrea, finalmente respondió: “no tengo suegros, así que deje de inventar”. Tras los insultos en su contra, la periodista de 39 años recibió una ola de comentarios de apoyo de muchos seguidores que respaldan su trabajo. Algunos internautas le dijeron que evite responder esa clase de ofensas y dejaron en firme su lealtad a la comunicadora.

“No deberías desgastarte, pero te apoyamos al 100 cuando se te salte la piedra, y le pongas frenos a estas cuentas que detrás de un nombre falso se la pasan jodiendo”, escribió un usuario. Otros también le recordaron a la Directora de Deportes RCN que es una “crack”. “No te dejes robar la paz por semejante mequetrefe. Recuerda que, lastimosamente, la envidia es el pecado generalizado en este país. Tu eres demasiado crack, Andrea”, comentó otro internauta.

A pesar de que los seguidores le sugirieron no responder a este tipo de mensajes, la periodista cerró la discusión con otro trino. “¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar”, dijo Andrea.