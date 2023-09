En uno de los últimos capítulos de ‘Masterchef Celebrity’ hubo un momento tenso tras los gritos de Carolina Acevedo, quien se cortó el dedo cuando estaba preparando su plato en la prueba.

En medio del programa, y durante la lucha de los participantes por obtener minutos que les dará ventajas en un próximo reto del reality, Carolina pegó un grito que asustó a más de uno, pues cuando se encontraba cocinando un plato con el que esperaba cumplir las exigencias de los jueces, se cortó un dedo con una licuadora de mano.

“Ay Ju***, me volé el dedo, por Dios, te juro que me lo volé. Cuando me di cuenta solo salía sangre y más sangre”, expresó la participante, mientras que Claudia Bahamón le preguntaba si se encontraba bien.

Carolina debió parar de preparar su plato, pues tenía toda la mano llena de sangre, lo que la retrasó y no logró concretar el plato que deseaba hacer. Al rescate de la actriz llegó Adrián Parada, quien intentó frenar la sangre, al instante llegó la producción para curarle la herida.

Aún así, Acevedo no quiso darse por vencida, por lo que le pedía a las chicas de producción que se movieran con ella para terminar de servir su plato: “No quiero ver, pero ven, acompáñame. No quiero parar por que debo terminar el plato”, al mismo tiempo que sus compañeros la apoyaban desde sus stands, quienes estaban terminando de cocinar. Luego Claudia Bahamon llegó ayudarle a terminar de emplatar.

Algunos espectadores del programa hablaron sobre la actriz, asegurando que solo le gusta el show y la polémica: “Carolina le fascina las cámaras que mamera, parece de 10 años”; “hay que reconocer que Carolina dijo la verdad , que es “bruta”. Bueno, no fue grave, se cortó el dedo nada más si se hubiera quitado el dedo, la hubieran llevado al servicio de urgencias”; “Esperemos que Carolina siga compitiendo y que no pasé mayores”; “Yo no sé, pero eso se vio horrible”, fueron los comentarios que dejaron algunos internautas en el video compartido por el RCN Televisión.

Y aunque no fue la ganadora del reto, los chefs le dieron elogios a Acevedo, sobre su plato “conceptualmente muy lindo”, comentaron los jueces.