¿Miedo al amor? La periodista Erika Zapata asegura que “Nunca he besado a alguien”

Erika Zapata, la reconocida presentadora de Noticias Caracol, compartió detalles de su vida personal en una sincera entrevista con el programa “Lo sé todo” del Canal 1. Durante la conversación, Érika abrió su corazón al revelar que su enfoque ha estado firmemente en su carrera, dejando poco espacio para relaciones amorosas en su vida.

En la entrevista, Erika sorprendió a muchos al confesar que no ha tenido relaciones amorosas durante un largo período de tiempo y que incluso no ha experimentado un simple beso en ese tiempo. La presentadora, conocida por su profesionalismo y carisma en pantalla, dejó ver un lado íntimo de su vida que rara vez se comparte en público.

“Tengo 27 años y nada. No lo he hecho, por eso evitaba tener novios, ¿entiendes? Quiero estar lista, sentirme segura”, compartió. Zapata explicó que está esperando a encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y valores. Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien”, afirmó.