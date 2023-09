Muere el actor David McCallum reconocido por su personaje en “El agente C.I.P.O.L.”

El actor David McCallum, reconocido por su papel como un joven atractivo en la exitosa serie "The Man From U.N.C.L.E." en la década de 1960 y posteriormente como el peculiar médico forense en la popular "NCIS," fallecido a la edad de 90 años.

RIP David McCallum One of the funniest lines in the old NCIS - “I wonder what Ducky looked like when he was younger?” Gibbs: “Like Illya Kuryakin.” #IYKYK pic.twitter.com/BzV4XCJpm6

Nacido en Escocia, McCallum tuvo roles destacados en películas como "A Night to Remember" ("La última noche del Titanic"), "The Great Escape" ("La gran evasión") y "The Greatest Story Ever Told" ("La historia más grande jamás contada"), donde interpretó el papel de Judas. Sin embargo, fue su participación en la serie "The Man From U.N.C.L.E." la que lo catapultó a la fama en la década de los 60.

La serie, que se estrenó en 1964, lo presentó como un actor rubio con un estilo de cabello similar al de los Beatles. El éxito de las novelas y películas de James Bond desencadenó una ola de agentes secretos tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Incluso Ian Fleming, el creador de James Bond, aportó algunas ideas durante el desarrollo de "The Man From U.N.C.L.E.," como se detalla en el libro "The Man From U.N.C.L.E. Book" de Jon Heitland.