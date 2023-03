Y añadió: “Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, reflexionó Piqué.

Con todo, el exjugador del FC Barcelona explicó que se encuentra “bien” en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera retirarse del fútbol profesional, en el consiguió grandes éxitos, tanto con su club como con la selección española.

Precisamente, tras disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que “cuando te haces mayor, querer es dejar marchar”.

Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaban pasando “muchas cosas” en su vida.

Se trata de la primera entrevista del exdeportista y presidente de Kosmos tras la sonada ruptura con la cantante colombiana Shakira, madre de sus dos hijos, Milan, de 10 años, y Sasha, de 8 años. Igualmente es su primera entrevista con un medio de comunicación desde que se conoce su romance con la joven barcelonesa Clara Chía.

El pasado fin de semana, Shakira hizo gala de su proyección internacional al visitar el plató de uno de los programas más vistos en Estados Unidos, “The Tonight Show”, presentado por Jimmy Fallon.