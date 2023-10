El 16 de abril de 2022 es una fecha inolvidable para muchos. Ese sábado Andrea Valdiri y Felipe Saruma se juraron amor eterno en una boda de ensueño que tuvo lugar en el Hotel El Prado de Barranquilla.

La boda no sólo acaparó la atención de los titulares de prensa, sino que estuvo llena de lujo, extravagancia y excentricidad. Decenas de famosos se hicieron presentes en el compromiso de la pareja que para muchos representaba una verdadera historia de amor.

Andrés Felipe Camargo González, mejor conocido como Felipe Saruma, nació el 4 de febrero de 1999 en Bucaramanga, Santander, tiene 24 años, y desde siempre ha contado con buen sentido del humor. Su amor por Andrea lo llevó a mudarse de Medellín a Barranquilla y enamora a sus fanáticas cuando comparte videos de las dos hijas de ella, Isabella y Adhara.

Por su parte, Andrea Valdiri alcanzó popularidad por sus videos de baile y sus fotos sensuales que la han llevado a conquistar grandes escenarios. Con su marca personal, La Valdiri, la mujer ha logrado disparar no sólo sus números en redes, sino también un sinnúmero de cambios sociales en sus seguidores.

Sin embargo, su vida amorosa ha estado en el ojo público por romances polémicos y relaciones ‘cortas’ que han generado todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales.

Desde el pasado 4 de septiembre, se ha rumoreado que la pareja podría estar enfrentando una crisis matrimonial, situación que ha desatado una serie de especulaciones en torno a su relación con Felipe Saruma.

En una publicación Andrea Valdiri escribió: “Afrontar la vida con la verdad implica dolor y no todos están preparados para esto. Quien miente, le abre la puerta a la hipocresía. Anoten”, frase que para muchos fue dirigida a Felipe Saruma.

Sin embargo, los rumores de la ruptura de una de las parejas más queridas en las redes sociales se disiparon luego de que la misma empresaria subiera una foto en la que aparece su pareja en compañía de su hija. En la historia se observa a ambos compartiendo un momento juntos mientras se lee la frase “feliz día”, haciendo alusión a la celebración de amor y amistad que tuvo lugar el pasado fin de semana.

No obstante, los comentarios sobre una supuesta distancia entre la pareja de influencers no cesa, toda vez que ambos comparten sus proyectos personales por separado.

En una última publicación de la bailarina se dejan ver varios comentarios alusivos a la situación de la pareja.

“Mi concepto es que ella intento amarlo, pero al final se dio cuenta que no lo amaba como él la amaba a ella y, pues, normal. No sé si era yo, pero a ella no se le notaba el amor por el”; “Quiero creer que solo están distanciados, me encanta esta pareja”; “Sí se han visto distanciados, pero quién sabe si sea estrategia de marketing o sean inconvenientes familiares”. Estos son algunos de los comentarios.