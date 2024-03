$!Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne, la enfermedad que padecía Ángelo, el hijo de Luly Bossa

La reconocida actriz Luly Bossa confirmó la muerte de su hijo menor Ángelo Bossa, quien sufría de Distrofia Muscular de Duchenne.

El joven de 19 años de edad padecía una enfermedad muscular degenerativa con la que él y su mamá batallaron durante años.

“Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para la funeraría ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda, por favor oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que uno se vaya antes que los hijos”, dijo la actriz barranquillera en su cuenta de Instagram, este sábado 9 de marzo.

¿En qué consiste esta enfermedad? Distrofia Muscular de Duchenne, causada por una mutación en el gen DMD, resulta en la producción deficiente de una proteína esencial llamada distrofina.

Esta proteína desempeña un papel crucial en la integridad estructural de las fibras musculares, y su ausencia conduce a la degeneración progresiva de los músculos.

Aunque tanto hombres como mujeres pueden portar la mutación genética de la DMD, la enfermedad afecta predominantemente a los varones.