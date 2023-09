“Qué vulgar”: Esta es la foto de Christian Nodal y Cazzu que no gustó a sus seguidores

Cazzu y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más comentadas de las redes sociales, principalmente porque su relación sentimental surgió en un momento bastante inesperado para el intérprete de No te contaron mal, que apenas estaba asimilando de nuevo su soltería tras terminar el intenso, pero fugaz noviazgo que tuvo con la cantante mexicana Belinda.

De hecho, desde que confirmó su embarazo, Cazzu no ha dejado de compartir imágenes de lo que ha sido esta experiencia con sus más de 12 millones de seguidores en Instagram, reflejando la felicidad que invade su corazón en este momento y lo mucho que ha ido cambiando su cuerpo.

No obstante, mientras esto pasa y siguen demostrando ser una de las parejas del mundo del espectáculo más estables, la rapera se ha robado todas las miradas con su forma de presumir su barriguita, posando para importantes revistas como Rolling Stone y Vogue México.

En la instantánea Cazzu aparece sentada sobre el mexicano, con su barriguita al descubierto, mientras él agarra sus caderas. “Bellos”; “Guapa. Disfruta esta cortita etapa llena de una magia única”; “mucho amor a esa familia”; “me encanta que demuestren que la sensualidad y la pasión en una pareja no se tiene que perder por un embarazo”; “muy lindos. Los amo”; “me encanta esa pancita”, escribieron algunos usuarios en el post que ya acumula más de un millón de ‘me gusta’.

Entre las reacciones también hubo quienes manifestaron no estar de acuerdo con este tipo de publicaciones, pues consideran que es un encuentro personal, cargado de sensualidad, que debería conservar su privacidad, calificando de este modo su imagen como demasiado “subida de tono”.

“Que falta de delicadeza de estos dos”; “que foto tan vulgar”; “tienen que subir cosas de su intimidad, eso es para ellos dos, o es para que vean que son felices, para serlo no es necesario compartirlo”; “es una imagen que solo debería quedar en la memoria de ellos, no de todos”; “a las personas les parece bien esto y admirable”; “ella no tiene límites”; “todo por un like”, comentaron por su parte otros internautas.

Cabe recordar que el romance entre los artistas estalló por una fotografía donde se les veía tomados de las manos y luego de unos días hicieron oficial su noviazgo.