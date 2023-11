Hace más de un mes comenzaron los rumores de divorcio alrededor de una de las parejas más queridas y seguidas por los colombianos. Andrea Valdire y Felipe Saruma habían apaciguado estos murmullos con su viaje por el Reino Unido, donde se les vio felices compartiendo de diferentes planes, algunos románticos, otros más joviales.

Los seguidores guardan las esperanzas que su posible separación no sea verdad, y que el amor profesado el 16 de abril de 2022, en el Hotel El Prado de Barranquilla, perduré por más años. De la inolvidable fecha queda el recuerdo y la memoria de una boda de ensueño, llena de lujo, extravagancia y excentricidad.

El pasado 4 de septiembre, comenzó a contarse por redes sociales la historia de que la pareja estaba viviendo una crisis matrimonial, desencadenada por una serie de especulaciones en torno a su relación familiar de los Saruma con la empresaria barranquillera.

En una publicación, Andrea Valdiri escribió: “Afrontar la vida con la verdad implica dolor y no todos están preparados para esto. Quien miente, le abre la puerta a la hipocresía. Anoten”, frase que para muchos fue dirigida a Felipe Saruma, despertó más las dudas sobre el estado de la pareja.

Las publicaciones de la pareja dejaron de ser alusivas a su vida sentimental y pasaron a un lado más laborar y empresarial. Sin embargo, nunca dejaron de mostrarse compartiendo con las hijas de Valdiri, a las que Felipe Saruma trata como sus propias hijas.

Andrea Valdiri, en particular, comenzó a dar señales de su “nueva soltería”, dejando de usar su anillo de bodas, que supuestamente ya no le quedaba a la medida, debido a su pérdida de peso. Asimismo, una fuente cercana a los influencers habló con portal de farándula en el que hizo oficial la noticia: “Sabes que todo lo que te digo siempre es ‘100’ oficial. La Valdiri y Saruma se separan... Lo han intentado y demás por la niña, pero Andrea ya dijo no más. Tema los papás, La Valdiri no los quiere ni ver, o sea que confirmadísimo”, declaró la fuente al portal.