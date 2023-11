Shakira de ‘Yo me llamo’ ya había imitado a la cantante en otro reality

Desde hace un par de años, Correa usa sus redes sociales para mostrar su avance en la personificación de la barranquillera, por eso se puede apreciar a Andrea recreando distintos looks de Shakira y promocionando sus presentaciones, incluso a nivel internacional. El 2022 marcó su regreso triunfal al escenario de “Yo Soy”, considerándolo una revancha.

A pesar de sus esfuerzos, solo recibió la aprobación de Cristian Riquelme, quien expresó su interés en tomar una decisión final más adelante. Aunque Andrea no avanzó en esa etapa, las palabras de aliento del jurado la motivaron a perfeccionar su personificación de Shakira. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales como plataforma para exhibir su evolución y dedicación al personaje.

‘Yo me llamo’ es un reality show que ha acaparado la atención cada noche de los colombianos, quienes ven el avance de los imitadores que capítulo tras capítulo buscan convertirse en el ganador de esta temporada. Artistas como Maluma, Miguel Bosé y Shakira han logrado mantenerse hasta este punto de la competencia en el que quieren demostrar quién es el doble perfecto.

En esta ocasión, logró tres estrellas verdes, conquistando no solo a los jurados sino también al televidente que reconoció su talento y dedicación. Sin embargo fue hasta este 2023 que la chilena no ha parado de cosechar éxitos pues avanza en la competencia de ‘Yo me llamo’ y es halagada en cada presentación.



En la actualidad, “Yo Me Llamo Shakira” cuenta con más de 90 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram. Las redes sociales se inundan de comentarios que resaltan su sorprendente parecido con la verdadera Shakira.