La aclamada cantante internacional, Shakira, está en el ojo del huracán no solo por el lanzamiento de su canción ‘El Jefe’, con la colaboración del grupo mexicano ‘Fuerza Regida’, que se ha convertido en un himno contra la explotación laboral, sino también por recientes acusaciones sobre su comportamiento hacia las personas con las que ha trabajado.

Jenny García, reconocida bailarina que ganó fama en VLA, reveló en el programa de YouTube ‘La Saga’ algunas actitudes que, según ella, tuvo Shakira durante el tiempo que trabajaron juntas.

García compartió que, aunque inicialmente la admiraba, su percepción cambió tras conocerla en persona. Aseguró que, a pesar de haber participado en varios conciertos de Shakira en el Palacio de los Deportes, nunca recibió remuneración. Además, destacó la actitud despectiva de la cantante hacia ella y otras bailarinas: “Nos regañó mucho, nos sacó del escenario y no nos agradeció”, compartió.

“Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella”, señaló.

Un incidente que especialmente molestó a García fue cuando, según su relato, la seguridad la sacó de su propio camerino, en el que estaba en topless, porque Shakira necesitaba usar el baño. Jenny detalló que, a pesar de la situación incómoda, Shakira no ofreció disculpas o agradecimientos por la intrusión.

Jenny concluyó que, en su opinión, el comportamiento de Shakira evidencia una falta de respeto hacia los demás.

“Hice doce fechas con y no me pagó. Y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas... que nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, relató.

Incluso, acusó a la intérprete de haberla sacado de su propio camerino junto a otras bailarinas para usar el baño. Esto sin importar que Jenny estuviera semidesnuda.

“Me sacó de mi camerino estaba en toples en el Palacio de los Deportes y entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y seguridad nos sacó y ella entró y se salió y ni un gracias ni un disculpen. Aparte fuera del cuarto, les decía a los de vigilancia ‘si quiere no le hablamos, pero déjenos pasar’, pues mi amiga estaba en tanga y yo tapándome mis chich... con las manos. Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo mundo y yo volteaba a verlos enojada”, recordó.

Finalmente, la bailarina externó que para ella, esto es muestra de que Shakira no sabe respetar:

“Perdóname, eso no es respeto, ‘chicas puedo pasar a su baño, gracias y disculpen’ hubiera estado bien, pero la forma en que nos trató fue patético”, concluyó Jenny.