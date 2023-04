Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes dio vida a un personaje tan fuerte que ha superado la muerte. Así que hoy, 20 de abri, a 30 años de su muerte, que claramente es recordada por las multitudes que acudieron a despedirlo en su funeral a Bellas Artes y al Panteón español.

“Cantinflas”, “El Charles Chaplin” mexicano, que convirtió la comedia en arte y que, incluso, instauró un lenguaje que hasta la RAE reconoció, y por tal motivo existe el verbo “cantinflear”, se mantiene siempre vivo en los corazones de todos.

Es precisamente por medio de esas frases que creó, y que se han vuelto del dominio del pueblo, el actor, comediante, productor y guionista que murió el 20 de abril de 1993 sigue siendo parte de la cultura popular de México.

A tres décadas de su muerte, “Cantinflas” sigue siendo un representante de la cultura no sólo mexicana, sino también latinoamericana, que con su particular e inigualable manera de hablar y su comedia puso bajo el reflector, en 34 películas, los problemas sociales que se comparten en todo el continente americano.

“Cantinflas es un personaje que protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada, pro quiere hacer algo por alguien. Cuando me decidí a vestir mi personaje, yo me puse el nombre y me lo puse para que no pusieran mi verdadero nombre y no se enteraran mis padres que yo andaba en la actuación”, reveló en algún momento.