Video | Elianis Garrido reveló detalles de su matrimonio: “Es mi polo a tierra”

Elianis Garrido abrió su corazón con millones de seguidores y habló sobre su relación con el empresario Álvaro Navarro, con quien contrajo matrimonio en julio de 2022.

La exparticipante de Protagonistas de nuestra tele quiere mantener su relación fuera de las cámaras y reflectores, pero en entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’ contó algunos secretos y detalles de su vida como mujer casada.

“Es mi polo a tierra, es un hombre muy centrado, muy organizado y muy disciplinado, pero con el corazón muy noble y adora los animales. Es un hombre que tiene temor de Dios, que tiene a su familia como prioridad y es exclusivo con sus amigos. Encontrar una persona que te quiera como tú eres y que no pretenda cambiarte, es valioso. Él ama mi proceso”, aseguró la bailarina y empresaria.

Lea también: Video | “Un poco pérdida”: Laura Acuña revolucionó las redes al bailar frente a estatua de Shakira

Para Elianis, la vida se encargó de que conociera a su esposo en el momento perfecto, cuando ella no lo necesitaba ni lo esperaba. Quería disfrutar de su soltería, mientras sanaba su corazón de la relación que había terminado.

“Venía de una ruptura dolorosa, me habían roto el corazón como nunca en la vida y tome lo suyo. Me lo tropecé sin expectativa y me dejé llevar, entonces a los 5 meses ya estaba comprometida y luego, a los dos meses, casada. Llevamos año y medio de matrimonio y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. Mi casa es mi lugar favorito”, concluyó Garrido.