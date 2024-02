Video | Ella es ‘La Tremenda’, la influencer colombiana que confesó cómo drogó y violó a su novio

La pareja reveló en enero del presente años que estaban organizando su matrimonio para el mes de febrero y desataron mensajes de amor y felicitaciones. El gran día llegó y no escatimaron en lujos. Una celebración soñada por los esposos y acompañados por sus seres queridos y amigos de las redes como Andrea Valdiri, Emilio, Karola, La Jesu, Sebastucho, entre otros.

“Me siento superorgullosa, es algo que no se construye de la nada, llevo cuatro años aproximadamente en las redes sociales, este sueño que logré fue haciendo videos y jamás me imaginé que así iba a lograr mis sueños más grandes”, aseguró la creadora de contenido.

Escandalosas confesiones

Dailyn Montañez confesó en entrevista en el ‘Show Mariam Obregón’ que drogó y abusó a su esposo Jordan Galván para cumplir una fantasía sexual.

Las declaraciones de la creadora de contenido causaron desconcierto e indignación entre los internautas, cuando la pareja de Montañez aseguró que nunca estuvo de acuerdo con cumplir aquella fantasía y que a la mañana siguiente, sin saber qué había pasado, se sintió violado. Lea aquí: Carla Giraldo habló de su lucha contra el sobrepeso y la depresión

Tras darle el trago con la sustancia, su pareja llegó a la casa dormido y sin reaccionar a nada. Dailyn reveló que lo desnudó y depiló para realizarle las prácticas sexuales sin consentimiento: “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”.

Le puede interesar: La Tremenda se casó con su pareja tras la polémica por drogarlo y abusar de él

Su marido dijo que no recuerda nada de lo que ocurrió y que cuando se levantó, tenía calor, continuó su relato: “me voy a bañar y cuando me estoy lavando y dije ‘ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron’”.

‘La Tremenda’ lo interrumpió y contó, sin su consentimiento, que durante la penetración su marido se orinó y agregó que ella y su amigo casi matan a Galván. Lea aquí: Javier Milei arremete contra la cantante Lali Espósito por el Cosquín Rock

Las confesiones de la influencer se vitalizaron rápidamente y fue duramente criticada en sus redes sociales.