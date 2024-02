Video: ¿Juego sucio? Martha Isabel Bolaños revela su plan para ganar ‘La Casa de los Famosos’

En los últimos días, poco a poco se han revelado quiénes serán los participantes del próximo reality del canal RCN, el cual saldrá al aire el próximo 11 de febrero. Una de las primeras en confirmar su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ fue la actriz Martha Isabel Bolaños, quien recientemente salió de ‘MasterChef Celebrity’ y es recordada por representar a la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Este miércoles, durante el lanzamiento, la reconocida actriz le contó a Q’HUBO cuáles son los diferenciales que le permitirían ganar ‘La Casa de los Famosos’. Además, le respondió a su contrincante Isabella Santiago, quien dijo que buscaba eliminarla.

¿Cuáles son sus fuertes para entrar a ‘La Casa de los Famosos’?

Mi fuerte para entrar a la casa es mi esencia. Siento que mi autenticidad puede gustar. El mundo está muy loco, de verdad que hay muchos problemas y uno huele la falsedad. Yo huelo cuando algo no cuadra, mi intuición me lo dice. Entonces, como yo me considero una mujer sencilla y transparente, espero poderlo transmitir a través de la pantalla.

¿Cuál cree que es su punto débil?

Puntos débiles tengo muchos, porque soy muy solitaria. Me gusta la paz, me gusta el silencio. Me gusta hacer lo que quiero cuando quiero. Entonces entrar a compartir para mí será todo un reto, pero justamente por eso voy. Justamente yo voy a retiros (espirituales), entonces esto será un retiro ‘top’.

¿Qué opina de lo que dice Isabella de sacarla de la competencia?

Yo entendí mal, primero entendí que yo le caía mal y me asusté. Pero ahora, lo que le digo es que vamos a conocernos, porque si ella dice que es como es: frentera, clara y con sentido común, creo que podemos llevarnos bien. Lo importante aquí es la comunicación, la capacidad de decir las cosas y siento que ambas la tenemos.