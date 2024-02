Video: ¡La influencer Poonam Pandey fingió su muerte! Está viva y reveló por qué lo hizo

Video |“No me gustan mayores”: le llueven críticas a esposo de Alina Lozano

“Sí, he simulado mi propia muerte, sé que es algo extremo... La noticia de la muerte de una celebridad ha llevado a toda una nación a hablar sobre el cáncer cervical. Honestamente, eso era todo lo que quería”, explicó la modelo en el video.

Las primeras reacciones ante esta noticia inventada, que había ocupado numerosas páginas de medios y minutos de televisión, no fueron muy positivas. Sin embargo, al escuchar su explicación, muchos pudieron comprender mejor la triste razón detrás de este evento.

Con concientizar sobre esta enfermedad y lograr que el mundo hable y le dé importancia, Poonam considera que esta gran mentira ha valido la pena. Ante la falta de comprensión y los fuertes ataques recibidos, publicó otro video más tarde profundizando en sus explicaciones.

“Para aquellos que han sido tan insensibles, me gustaría decirles que mi madre ha sufrido cáncer de garganta. He vivido esto en mi casa y sé lo que implica. Mi intención era generar conciencia por una buena causa”, expresó, aclarando también que no hay motivos económicos implicados en este delicado asunto.

Los casos de cáncer de cuello uterino y las muertes relacionadas con esta enfermedad en India continúan siendo alarmantes, razón por la cual Poonam decidió crear esta falsa noticia para llamar la atención de los medios y el gobierno.