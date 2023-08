‘La Liendra’ acusó a Nicolás Arrieta de estar drogado y de no respetar las reglas del evento. “Ese man estaba drogado, no sé qué le pasó. Él sabe que no se puede tocar al otro hasta el día de la pelea. Yo solo me defendí”, dijo el ‘influencer’, que tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram. Y agregó: No dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca ... yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ No me siento bien trabajando con esa persona, se supone que el gamín era yo”.

“Liendritas, yo debería estar feliz porque el ‘cara a cara’ está viral, pero no tengo más que pedirles disculpas por el show que hicimos ayer”, expresó, “Lo de ayer fue una gaminería completa”.

Nicolás Arrieta, por su parte, minimizó el hecho y dijo que solo fue una broma. “Yo solo le di un regalo, una cartilla para que aprenda a leer y a escribir. No fue para tanto, él se puso muy agresivo”, expresó el ‘youtuber’, que tiene más de 4 millones de suscriptores en su canal.

Los ‘influencers’ tienen una pelea cazada desde hace más de un año, cuando empezaron a lanzarse ataques personales a través de sus videos. La rivalidad entre ellos ha ido creciendo y ahora se medirán en un combate de boxeo que promete ser emocionante. La pelea se llama ‘King of the Ring’ y será transmitida por streaming.

‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta se han preparado física y mentalmente para el enfrentamiento, que tendrá tres asaltos de tres minutos cada uno. Ambos han mostrado sus rutinas de entrenamiento y sus avances en el deporte de las narices chatas. También han calentado el ambiente con sus provocaciones y sus apuestas.