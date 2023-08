Marianela González, también conocida como Nella y una de las participantes más queridas y polémicas de MasterChef Celebrity, reveló en una entrevista que se identifica como demisexual. La actriz y cantante explicó que esta orientación sexual significa que solo siente atracción por las personas con las que tiene una conexión emocional profunda.

Le puede interesar: Polo Polo sorprende con declaración sobre su bisexualidad: “¡Claro que sí, he probado!”

La participante publicó en un post de Instagram una foto besando a su pareja, la escritora Amalia Andrade, con estas palabras: “Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegare donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti...”.