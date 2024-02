Video | “Me tuvieron que hacer un legrado”: Carolina Cruz reveló cómo fue la pérdida de su segundo hijo

Flávia Dos Santos tomó el ejemplo de Cruz para concienzar sobre esta situación por la que pasan algunas mujeres. “El 30% de las mujeres han experimentado una situación similar. Si tú pones en un salón a 10 mujeres, tres tuvimos pérdidas”, expuso la presentadora.

Asimismo, puso sobre la mesa la diferencia en la que hombres y mujeres enfrentan la pérdida de un bebé, señalando que la mayoría de los hombres rara vez se culpan por esa clase de situaciones.

En ese momento Cruz contó que Lincoln tuvo que pasar por un proceso de sanación para concebir después de la perdida de su bebé, por eso envió un mensaje a las personas que han atravesado por esta pérdida a mostrar siempre sus sentimientos.

Le puede interesar: Video | “No pude más”: mamá de Yina Calderón afronta delicado estado de salud

Finalmente, la presentadora caleña compartió su proceso para quedar nuevamente embarazada. “Tenía 40 años y no quedaba embarazada, me di cuenta de que mi ovulación estaba baja, así que me sometí a una fertilización, fue muy rápido y gracias a ese tratamiento existe Salvador. Las tres experiencias han sido diferentes y de todas he aprendido un montón”, dijo.

Con información de: El Universal.