Video: Mr Black rompe en llanto por el desplante a la champeta en evento público

“Yo no dudo de los que están aquí porque todos son candidatos pero cuando se ama algo se hace presencia y todos dicen “somos champetudos, te apoyo”, fueron las primeras palabras del cantante en medio de las lágrimas.

Luego criticó la ausencia de candidatos a la gobernación, a quienes invitó al evento: “¿Por qué no están aquí? No les importa lo que nos identifica, ¿por qué no está Dumek, Yamilito y los otros? Nosotros queríamos que ellos estuvieran”. Mr Black aprovechó también la ocasión para mencionar las dificultades que enfrentan como artistas al sacar adelante sus carreras sin el respaldo del Gobierno.

“Nosotros queremos hacer parte del gobierno porque nosotros hemos salido adelante solitos”, dijo luego de contar que recién había llegado a la ciudad ya que se encontraba por fuera recibiendo un premio en honor a la champeta, pero que su presencia confirmaba el interés de darle el valor que amerita.

Por último, hizo un llamado a darle mayor importancia a este género musical dentro de los planes de gobierno ya que Cartagena es una ciudad con una gran riqueza cultural que es potenciada a través de la champeta.