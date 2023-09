Video: Piden salida de Amparo Grisales por hacer llorar a Rosalía en Yo me llamo

En el popular programa de talentos “Yo Me Llamo”, la imitadora de Rosalía vivió un emotivo momento cuando Amparo Grisales, una de las juezas del programa, hizo un comentario sobre su peso durante su presentación número 42. La imitadora interpretó magistralmente “Malamente”, uno de los grandes éxitos de la cantante española, ataviada con un traje rojo y botas blancas.

Sin embargo, el comentario de Grisales sobre la vestimenta de la imitadora, que la hacía lucir más “robusta”, provocó que esta rompiera en lágrimas. La jueza expresó: “Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso”.