Video | ¿Quiere volver con Alejandro Estrada? : Nataly Umaña habló de su situación actual con Melfi

La visita de la mamá del cantante panameño Miguel Melfi a la casa de los famosos dejó sorprendidos a muchos, no solo por su presencia, sino también por las palabras que le dedicó a su hijo en medio de la polémica generada por su romance con la actriz Nataly Umaña, quien estaba casada con el también actor Alejandro Estrada.

Annie, como se llama la mamá del cantante, ingresó el miércoles mediante la dinámica de ‘congelados’. A pesar de encontrarse cara a cara con Nataly, no se detuvo e ingresó a la habitación en busca de Melfi.

La señora, llevando una caja, entró a la habitación y le dijo a su hijo: “Te quiero, te amo y sabes que una mamá tiene que estar presente cuando es necesario y decir lo que debe decir. Entiendo que el encierro es difícil, que te hace vulnerable, pero eso no justifica nada. Intento entender, pero no logro hacerlo, no puedo justificar ni entender lo que está ocurriendo”.