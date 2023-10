Durante la interpretación de la canción ‘No Sé Olvidar’, Grisales mostró un gesto de disgusto evidente en su rostro. Tras la actuación, la actriz criticó al participante por no seguir las sugerencias previas sobre su aspecto físico y por una interpretación que no fue precisa.

En un reciente episodio del popular programa de televisión colombiano “Yo Me Llamo”, la reconocida actriz Amparo Grisales, también conocida como la ‘Diva de Colombia’, no ocultó su descontento con el imitador de Alejandro Fernández.

“Es una canción tan romántica, que cada vez que la escucho por Alejandro Fernández se me cae una lágrima y me llega al corazón y hoy no escuché ninguna conexión sentimental ni de interpretación tuya. Era un tema para jugarte una carta de corazón”, dijo Grisales durante el programa.

“Yo no te oí ni el tono, ni el color”, dijo Amparo y aseguró que la gesticulación del imitador habiá sido “rarísima y fea: “Lo único que nos diste fue una nota larga al final que la supiste respirar. Por otro lado, qué pasa con el pelo. ¿Ustedes creen que esto es radio? No le paran bolas a las cosas que uno les dice a nivel físico”, dijo la jurado irritada.

También criticó su cabello: “Bueno, estábamos pensando más en la gira por Europa y Colombia, por eso el pelo así”, le respondió el imitador del cantante mexicano a Grisales, lo que pareció exasperarla aún más.

“No, no, no. Usted tiene que pensar en lo que le dicen los jurados, papito, ese peinadito me los has traído un montón, ni siquiera se ha hecho la coletilla. O sea, por ningún lado Alejandro, no nos paramos aquí a ver una foto de él”, finalizó la jurada muy molesta.