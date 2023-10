Visiblemente emocionado, Carlos Vives recibió la visita de su amiga Shakira en el escenario del concierto con el que celebra sus 30 años de carrera musical en Miami, Estados Unidos.

La colombiana transmitió la sorpresa en un en directo por Instagram, en el que se ve los momentos previos a salir al show.

Shakira cuenta que el cantante ni su esposa, Claudia Helena Vazquez, sabían que ella iba a subir a cantar con él la canción La Bicicleta, que grabaron juntos.

“Estén atentos... voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos”, escribió la autora de ‘Loba’ en sus redes sociales.

“Voy a sorprender a Carlos Vives, voy a aparecer en el escenario, no le hemos dicho a nadie solamente los managers y vamos a cantar La Bicicleta (...) no he ensayado, no sé nada, he estado trabajando toda la tarde, me vestí y me vine para acá”, dijo Shakira antes de subir al escenario en medio de risa nerviosa.

Carlos Vives no podía creer la sorpresa que había recibido, se alejó por un momento y se tomó algunos minutos para recobrar el aliento.