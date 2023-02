“Yo compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”: Shakira en explosiva entrevista

Por primera vez desde su ruptura con Piqué, la cantante barranquillera habló en una entrevista televisiva, en la que se mostró muy alegre y con una fortaleza a la que, como ella misma reconoce, han contribuido sus recientes éxitos musicales y el apoyo de millones de fans.

El viernes pasado lanzó junto con Karol G “TQG”, un tema que muchos han escuchado como una nueva venganza a sus exparejas, además de una colaboración que muestra lo bueno que sale del apoyo entre las mujeres artistas.

En medio de este momento singular que vive, Shakira se sinceró en el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de Televisa. Sin miedo habló de sus sueños rotos y las ilusiones que tuvo por un hombre.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”, dijo con respecto a su relación con el exfutbolista del Barcelona. “No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, agregó.

La cantante de “Te felicito” y “Monotonía”, temas que sacó con Rauw Alejandro y Ozuna en 2022 antes de su mega éxito “Music Session #53” con Bzrp el pasado enero, afirmó: “Ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma. Para que esa fortaleza sea real, tiene que salir de un duelo, de vivirlo, de aceptarlo, de que la vida no todo tiene que salir bien, y recoger esos pedacitos”.

En ese proceso de duelo han ayudado sus fans. “Me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí. Me ayudaron a levantar cuando estuve en el piso y allí dije que estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre que más hay”, dijo.

Shakira también confirmó el buen momento que vive a nivel musical hablando sus expectativas y de sus ganas de seguir creando. “Siempre he sido muy inquieta y tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si aún me queda ese talento y no ha desaparecido. Pero eso es lo que hace que tenga ganas de seguir sacando música y ahora, tengo más ganas que nunca”.