¿Por qué gustan las series de crímenes?

Las mujeres, las que más escuchan

Las series más perturbadoras

2. ‘The Staircase’, de Jean-Xavier de Lestrade.

Una obra maestra que se puede ver en Netflix y que deja la duda de si el acusado, el famoso novelista Michael Peterson, es o no el infame asesino. Todo parece indicar que no, pero hay un elemento que no dejará a nadie indiferente: el escritor había estado en una escena del crimen similar años atrás. ¿Cómo se explica esto? ¿Simple coincidencia?